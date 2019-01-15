Российские бизнесмены из санкционного списка едут в Давос

Россия на ежегодном экономическом форуме в Швейцарии будет представлена целым рядом чиновников и крупных бизнесменов, попавших под санкции.

Бизнесмен Олег Дерипаска, попавший в так называемый «кремлёвский список» США от 6 апреля 2018 года, поедет в Давос как председатель благотворительного фонда «Вольное дело». Информация об этом 15 января появилась в официальной программе.

Находящийся под санкциями США и Великобритании Виктор Вексельберг также окажется в Швейцарии как президент фонда Сколково.

Владелец «Силовых машин», в отношении которых также введены экономические ограничения, Алексей Мордашов стал еще одним членом российской делегации. Алишер Усманов и Владимир Лисин тоже под санкциями США с 2018 года, однако их можно будет увидеть в Давосе.

Традиционно на мероприятие ездят главы Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин (тоже под санкциями), также среди гостей часто можно увидеть руководителя Роснано Анатолия Чубайса.

Российскую власть на престижном форуме представят глава Минэкономразвития Максим Орешкин и руководитель Минэнерго Александр Новак.

Напомним, экономический форум в Швейцарии пройдет в январе. В декабре прошлого года организаторы сняли ограничения на участие в форуме попавших в санкционные списки бизнесменов, хотя в ноябре, по данным СМИ, у них был соблазн отказать. Однако они поставили им ряд условий. До этого персонами нон грата были объявлены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин.

В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил иностранных бизнесменов на форумы в Россию, так как Давос, по его мнению, перестает выполнять свои функции места для переговоров мировой бизнес-элиты.

В этом году от участия в форуме отказались президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон.