Путин сменил посла России в ЦАР

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Сергея Лобанова и назначил на этот пост Владимира Титоренко. Соответствующие указы подписаны главой государства 15 января и уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Освободить Лобанова Сергея Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике… Назначить Титоренко Владимира Ефимовича», — говорится в документах.

Сергей Лобанов занял пост посла России в ЦАР в марте 2010 года. В 2002 – 2007 годах он являлся советником-посланником посольства РФ в Гане, после чего стал начальником отдела и замдиректора департамента безопасности МИД России.

Владимир Титоренко ранее занимал должности посла России в Ираке, Алжире и Катаре.

Напомним, повышенный общественный интерес к ЦАР возник летом 2018 года, когда были убиты трое российских журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля, по невыясненным причинам изменив маршрут следования. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.