Источник: Лоукостер «Победа» угрожает прекратить летать из «Пулково» с апреля

Авиакомпания «Победа» планирует прекратить выполнение международных рейсов из Пулково с апреля 2019 года из-за неправомерной, как считают в компании, задержки вылетов сотрудниками силовых структур в Пулково, сообщил «Фонтанке» источник в авиационной отрасли.

Причиной своеобразного ультиматума стало то, что 14 и 15 января международные рейсы «Победы» из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками безопасности аэропорта, с требованием в процессе подготовки к вылету вскрытия всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне ВС.

Официально авиакомпания не стала комментировать планы по отмене международных рейсов из Пулково, однако в пресс-службе подтвердили задержки международных рейсов 14 января по причине вскрытия службами аэропорта всех деактивированных и опломбированных отсеков. При этом в течение 1,5 года полетов «Победы» из Пулково подобных требований не выдвигалось.Также в компании сообщили, что в случае систематического повторения задержек действительно рассматривается возможность прекращения международных полетов из Пулково.

Время очень важно для лоукостеров, так как сокращенный график обслуживания самолетов позволяет повысить налет и в конечном счете увеличить количество билетов по доступным ценам для клиентов.

Сейчас «Победа» летает из «Пулково» в Жирону, Берлин, Пизу, Кельн и Тбилиси.