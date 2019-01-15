«Ничего, отклонили». Полиция не защитила Кержакова от Тюльпановой

Заявление бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова, который обратился в правоохранительные органы из-за опасений за свою жизнь, не нашло продолжения. Полиция не видит Милану Тюльпанову в роли возможного убийцы.

Об этом Тюльпанова 15 января сообщила на своей странице в Instagram, общаясь с поклонниками в Stories. «Ничего, отклонили», – ответила она на вопрос о судьбе заявления, в котором супруг якобы заявлял, что Милана готовит его убийство.

По данным «Фонтанки», уголовный розыск действительно отправил в полицию Всеволожского района (по территориальности) заявление Александра Кержакова с рекомендацией отказать в возбуждении уголовного дела.

Кержаков обратился в правоохранительные органы в конце декабря. Тогда он подтвердил, что имеет основания опасаться за свою жизнь и здоровье.

За два дня до этого он исполнил решение суда и на время бракоразводного процесса вернул полуторагодовалого сына Милане. В Stories она выразила надежду, что отец скоро навестит ребёнка.

Пара разводится в Петроградском районном суде, процесс проходит со скандалами и взаимными упрёками. Обоих родителей направили на судебную экспертизу — без проверки на наркозависимость судья не может поделить между ними ребёнка.