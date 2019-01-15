Происшествия
Три легковушки сгорели в ДТП под Воронежем. В них погибли семь человек
Тяжелое ДТП унесло жизни семерых человек днем 15 января в Нижнедевицком районе Воронежской области. Столкновение трех машин переросло в пожар.
ГУ МВД по Воронежской области
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась около 15:15 на 166-м километре автодороги Курск – Борисоглебск. По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus, двигаясь в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными машинами.
От удара автомобили загорелись. На фото с места ДТП видно, что машины превратились в покореженные и обгоревшие груды металла. Первоначально МВД сообщало о троих жертвах, но позднее стало известно, что в аварии погибли семеро.
Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.