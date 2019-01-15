Человек упал на рельсы на станции «Проспект Ветеранов». Поезда простояли меньше 20 минут

Сбой в движении поездов на юге Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена вызвал не удержавшийся на платформе пассажир. Из подземки он вышел с лёгкой хромотой.

О внеплановой остановке в тоннеле «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, поезд встал, не доезжая до станции «Проспект Ветеранов». Машинист по громкой связи объяснил, что «придётся постоять».

В пресс-службе метрополитена уточнили, что в это время на платформу возвращали молодого человека. Через 20 минут движение поездов было уже восстановлено. Спасённому пассажиру медицинская помощь не понадобилась: со станции он ушёл сам, но прихрамывая.