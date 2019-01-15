Храм Серафима Саровского в Песочном получил статус регионального памятника

Первый в России храм Святого Серафима Саровского получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Информация об этом 15 января появилась на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга.

Под присмотром КГИОП храм, расположенный в поселке Песочное, находится с 2001 года. Постройка тогда получила статус выявленного объекта культурного наследия. С тех пор восстановление религиозного объекта велось под контролем Смольного.

Здание не полностью сохранило исходный облик. В ходе работ не были воссозданы окна под карнизом основного четверика. Кроме того, вместо бочковидных завершений крылец установили двускатные. Интерьер храма полностью уничтожен, в советское время в здании располагались склады и клуб.

Однако удалось вернуть исторический облик кронштейнам, наличникам и рисунку оконных заполнений, так как эти архитектурные элементы частично сохранились. Входные филенчатые двери реставраторы воссоздали по фотографиям.

От подлинного строения, которое возвели в 1904 году в поселке Графский (современный п. Песочное) по проекту архитекторов Сарандинаки и Соколова, сохранились деревянные венцы нижнего яруса и плановые габариты основной части храма.

В настоящее время религиозным объектом владеет приход храма Преподобного Серафима Саровского РПЦ.