Репетиции парада к годовщине освобождения от блокады на неделю ограничат автомобилистов в центре Петербурга

С 21 по 27 января в связи с проведением репетиций парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона и самого парада в центре Петербурга будут временно перекрывать движение транспорта и запретят парковку. Торжественное мероприятие приурочено к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщает 15 января ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 00:00 21 января до 13:00 27 января на участке набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и на Миллионной улице будет запрещена парковка.

С 20:00 до 23:00 22 января, с 9:00 до 13:00 24 января и с 16:00 26 января до 13:00 27 января будет закрыто движение транспорта на следующих улицах:

набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста; Миллионная улица; Певческий проезд; набережная Зимней канавки; Дворцовая набережная в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

С 20:00 до 23:00 22 января, с 9:30 до 13:00 24 января и с 8:00 до 13:00 27 января перекроют движение транспорта по:

Дворцовому проезду; Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта; Адмиралтейской набережной; Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Как сообщалось ранее, чтобы «минимизировать неудобства» для жителей и гостей Петербурга, число репетиций парада ограничили, а прогон боевой техники подвинули на вечернее время.

Помимо парада 27 января в Ленобласти в честь 75-й годовщины снятия блокады пройдет международный зимний марафон «Дорога жизни». Он на семь часов ограничит движение транспорта по региональной дороге Санкт-Петербург – Морье.