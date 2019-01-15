Разбор завалов на обрушившемся в Шахтах доме идет вручную

В процессе разбора завалов обрушившегося в Шахтах дома возникло осложнение, которое повлияло на ход работ. Об этом 15 января информирует пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации ЧС.

"В связи с тем, что плиты перекрытий здания при взрыве газа были сильно повреждены, при подъеме автокраном конструкции стали рассыпаться. В настоящее время разбор завалов в основном идет вручную. Это затягивает процесс завершения работ", – пояснили в оперативном штабе по ликвидации ЧС.

В настоящее время на месте ЧС работает группировка сил в количестве более 500 человек: областные и муниципальные сотрудники департамента ГО и ЧС, спасатели МЧС.

Ранее сообщалось о том, что работы по ликвидации завалов на месте ЧС планировали завершить в течение 5 часов.

В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах 14 января два человека погибли, двое находятся в больнице. Остается неизвестной судьба ещё трех человек. Повреждено 16 квартир, в том числе четыре имеют сильные разрушения.