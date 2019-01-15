В Петербурге внедрят систему "Цифровая управляющая компания"

Холдинг «Городские инновационные технологии» («ГИТ»), специализирующийся на обслуживании жилых домов, совместно с оператором «МегаФон» и его дочерними компаниями «Кометрика» и Netbynet договорились совместно внедрять на федеральном уровне технологические проекты в сфере ЖКХ. Как пояснили "Фонтанке" в "ГИТ" 15 декабря, в первую очередь речь идет о комплексном решении для сферы ЖКХ "Цифровая управляющая компания".

Эта система автоматически собирает и передает данные со счётчиков, оповещает жильцов о различных событиях дома, позволяет проводить онлайн-голосования, оплачивать коммунальные услуги онлайн, заказывать и контролировать исполнение сантехнических, электротехнических работ, а также быть в курсе новостей своей УК.

– Сначала мы проведем совместные исследования и реализуем несколько пилотных проектов в сфере автоматизации процессов управления жилой недвижимостью. Продукт будет опробован и усовершенствован в нескольких регионах страны на базе крупных управляющих компаний с жилищным фондом в 5 – 10 млн кв. м, – рассказал "Фонтанке" генеральный директор ПАО "ГИТ" Сергей Минко. – "Цифровая УК" – своего рода крупная консьерж-служба, связанная с системами управления домом и сервисами для жителей, от снятия показаний счетчиков до совершения покупок. Все они объединяются вместе и автоматизируются – таким образом, жители получают безопасность и удобство, а УК снижает свои издержки за счет автоматизации многих процессов и улучшает сервис.

В рамках соглашения предусмотрены совместные инвестиции в ЖКХ-активы и телеком-системы, в том числе и для жизнеобеспечения жилого фонда (например, "Безопасный город") в регионах, а также в общее развитие качества обслуживания и цифровизации в отрасли.

"Вместе с нашими партнерами мы сможем внедрить решения, которые упростят взаимодействие жильцов с коммунальными службами по всей стране. Чтобы это стало реальностью, мы применяем наши собственные разработки и используем экспертизу наших партнеров в части больших данных и Интернета вещей», – пояснила член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова.

По ее словам, решение "Цифровая УК" уже работает в пилотном режиме в Новгородской области. А как пояснили в ПАО "ГИТ", в ближайшее время систему внедрят и в Петербурге на базе жилого фонда, находящегося под управлением компании.