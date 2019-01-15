Новогодняя елка, сугробы и китайские туристы. В Петербурге прошла первая репетиция зимнего парада

В первый день репетиции торжественных мероприятий в честь 75-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады на плац перед Зимним дворцом вышли пешие колонны. Для того, чтобы участники парада могли потренироваться, снегоуборочной пришлось «посуетиться», чтобы убрать Дворцовую площадь до 15 часов, передает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Михаил Огнев/

Коммунальщики смогли убрать плац до начала репетиции, однако оставили при этом сугробы по краям площади. Через эти завалы военнослужащим пришлось пробираться по пути с места проведения парада.

Репетиция пеших колонн проводилась днем, чтобы не мешать горожанам, поэтому основными зрителями стали редкие прохожие и китайские туристы, которые могли почти полтора часа смотреть на парад на фоне неубранной новогодней елки. К военнослужащим в форме присоединились люди в полушубках и валенках, которые, по всей видимости, должны стать частью исторической ретроспективы. Помимо этого, на репетиции использовались красные флаги. Военная техника днем на Дворцовую площадь не выехала.

Пешие колонны продолжат оттачивать мастерство 17 января, а затем 22 января к ним наконец-то присоединится боевая техника. Проход с техникой назначен на 21.00. «Чтобы минимизировать неудобства для петербуржцев и гостей города», – как ранее уточнили в ЗВО. Генеральный прогон стартует 24 января в 10.00.

Напомним, внеплановый парад, о котором стало известно в ноябре прошлого года, навлек шквал обращений в адрес градоначальника. Ряд депутатов, представителей ветеранских движений и историков посчитали, что в этот день для наследников Ленинграда уместнее скорбное молчание, а не «милитаристский угар». В противовес этому мнению выступили городские чиновники со ссылкой на поддержку блокадников. «75 лет назад город салютовал воинам и жителям за великий подвиг. И лишать сегодня ветеранов праздника мы не имеем права», – ответил на укоризну врио губернатора Александр Беглов.

27 января в честь юбилейной даты полного освобождения Ленинграда от блокады парадным строем пройдут 2,5 тысячи военнослужащих и 80 единиц боевой техники. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, завершат прохождение артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».