"Не справились с объемами". У магазина «Ашан» на Боровой закрылся пункт раздельного сбора отходов

Сеть раздельного сбора отходов «Точка сбора» закроет пункт приема у магазина «Ашан» на Боровой 20 января. Как сообщила организация на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», причиной остановки работы стали претензии сотрудников магазина.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Ашана» 15 января, по оценке руководства гипермаркета, «Точка сбора» не справлялась с обработкой мусора.

«Наши партнеры не в состоянии справиться с поступающими объемами и поддерживать пункт в надлежащем состоянии, нам пришлось отказаться от его расположения в непосредственной близости с магазином, в том числе и по причине пожарной безопасности», – отметили в компании. При этом оператору пункта предложили другие варианты размещения.

Однако в «Точке сбора» утверждают, что предложение было безальтерантивным. «Предложенное магазином место (фактически выезд с парковки) не подходит как по размеру, так и с точки зрения удобства пользования пунктом: постоянно въезжающие и выезжающие с парковки машины создадут не только неудобства, но и реальную опасность происшествий – посетители пункта окажутся на пути автомобилей», – пояснили в организации.

Пункт сбора у «Ашана» на Боровой проработал пять лет. Он принимал макулатуру, пластик, бутылки, полиэтилен, металлы, стекло и другие материалы. За это время было собрано и переработано несколько тысяч тонн отходов.

В «Точке сбора» пообещали организовать новый пункт приёма вторсырья, но место пока не выбрано.