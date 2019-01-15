Происшествия
Жителей пятиэтажки на Варшавской отключили от газа после жалобы на утечку
Сильный запах газа испугал жителей дома в Московском районе Петербурга днём 15 января. Обоняние не подвело, и приехавшая на вызов ремонтная бригада отключила от газоснабжения четыре стояка.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, характерный запах ощущался в четвёртой парадной на Варшавской улице, 27, корпус 1. В половине второго дня во дворе уже стояла машина аварийной службы, прохожих от лестницы отпугивала табличка «Огнеопасно! Газ. Проход запрещён».
В «ПетербургГазе» подтвердили, что приехали на Варшавскую после жалобы в службу «04». Ненадёжное оборудование нашли в парадной и приступили к ремонту. К половине пятого вечера сварочные работы продолжаются. Доступ на лестницу не ограничен.
Без возможности приготовить еду на плите временно остались четыре стояка — двадцать квартир. Газ им вернут после того, как специалисты проверят оборудование. В городской газовой службе просят жителей открывать двери специалистам.
Справка:
За последний месяц бытовой газ в жилых домах в России взрывался дважды. Первый случай произошёл утром 31 декабря в Магнитогорске. В результате погибли 39 человек, один подъезд полностью обрушился. 14 января взрыв прогремел в многоэтажке в Шахтах Ростовской области. Рухнули два верхних этажа, погибли две женщины. Спасли семерых, судьба ещё трёх человек неизвестна. В части города введён режим ЧС, жильцов пострадавшего дома расселяют по гостиничным номерам.
В Москве в связи с этими двумя ЧП началась проверка газового оборудования в жилом фонде. А в Петербурге накануне без газа остался подъезд старинного дома в Аптекарском переулке, 4. Его отключили из-за разрушения вентиляционных шахт. В доме зарегистрированы бывший заместитель Владимира Путина и другие высокопоставленные лица.