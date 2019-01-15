Жителей пятиэтажки на Варшавской отключили от газа после жалобы на утечку

Сильный запах газа испугал жителей дома в Московском районе Петербурга днём 15 января. Обоняние не подвело, и приехавшая на вызов ремонтная бригада отключила от газоснабжения четыре стояка.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, характерный запах ощущался в четвёртой парадной на Варшавской улице, 27, корпус 1. В половине второго дня во дворе уже стояла машина аварийной службы, прохожих от лестницы отпугивала табличка «Огнеопасно! Газ. Проход запрещён».

В «ПетербургГазе» подтвердили, что приехали на Варшавскую после жалобы в службу «04». Ненадёжное оборудование нашли в парадной и приступили к ремонту. К половине пятого вечера сварочные работы продолжаются. Доступ на лестницу не ограничен.

Без возможности приготовить еду на плите временно остались четыре стояка — двадцать квартир. Газ им вернут после того, как специалисты проверят оборудование. В городской газовой службе просят жителей открывать двери специалистам.