Куда обращаться при покупке квартиры?

Один из наиболее частых вопросов, связанных с покупкой квартиры, - куда обращаться: напрямую к застройщику или к брокеру? Постоянные клиенты «Петербургской Недвижимости» знают, какие преимущества можно получить, приобретая квартиру при помощи эксперта в недвижимости. Раскрываем подробности для тех, кто еще не в курсе.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Принцип одного окна

Доступ к актуальной информации о застройщиках города – это первое преимущество, которое получают клиенты «Петербургской Недвижимости». Почему это важно? Во-первых, не нужно ездить в разные районы города к разным застройщикам в поисках идеальной квартиры. Во-вторых, все вопросы можно решить в любом офисе брокера: получить объективную справку о репутации строительной организации, сравнить цены, параметры жилых комплексов и планировки. Если вы привыкли к самостоятельному поиску или просто желаете в домашней обстановке ознакомиться с рынком недвижимости, всю информацию вы можете найти на сайте компании www.spbrealty.ru. Чтобы получить информационный пакет услуг, достаточно зарегистрироваться в «личном кабинете». Сервис отображает актуальные цены на квартиры, позволяет сравнить добавленные в корзину варианты, обсудить с персональным менеджером в онлайн-режиме возникшие вопросы, забронировать выбранный вариант, оплатив залог с помощью банковской карты.

Презентация для клиентов от «Петербургской Недвижимости»/ фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Принцип одного окна не ограничивается обширной базой новостроек и экспертной оценкой рынка. Так как «Петербургская Недвижимость» находится в партнерстве с более чем 20 банками, можно выбрать подходящую ипотечную программу из большого количества кредитных предложений. Сориентироваться в них помогут специалисты компании. Аналогичные услуги оказываются и при выборе страховой программы. Впоследствии, когда вы получите ключи от квартиры, приобретенной в «Петербургской Недвижимости», специалисты помогут вам зарегистрировать квартиру в собственность, а затем и заполнить вашу декларацию для возврата налогового имущественного вычета.

Комиссии и переплаты

Все вышеописанные преимущества клиент получает бесплатно. Потому что «Петербургская Недвижимость» работает с застройщиками и банками в рамках партнерских соглашений. Благодаря этому компания не берет комиссию за свои услуги, а клиент не переплачивает при покупке квартиры.

Еще один приятный бонус – Клуб покупателей. Это программа лояльности, участником которой становится каждый клиент «Петербургской Недвижимости». Владельцам клубных карт предоставляются различные скидки на услуги и товары от строительных магазинов, дизайн-студий и других компаний–партнеров, а также дополнительная скидка на повторную покупку квартиры. Подробности обо всех услугах и преимуществах «Петербургской Недвижимости» читайте в следующих материалах компании или звоните по телефону 33-55555.

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