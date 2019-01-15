У яхт-клуба на Петровской косе появился второй шанс. Проект планировки территории отправили на повторные слушания

Чиновники направят на повторные публичные слушания проект планировки территории Петровской косы, где располагается старейший в городе яхт-клуб. Об этом 15 января рассказал «Фонтанке» депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Первоначальный вариант ППТ ранее раскритиковали яхтсмены и потенциальные застройщики.

Проект планировки территории Петровской косы представили на общественных слушаниях в ноябре 2018 года. Как следует из ответа депутату за подписью главы комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева (есть в распоряжении редакции), документация уточняется в связи с замечаниями, которые высказали участники слушаний. Затем ППТ пройдет повторную процедуру.

Напомним, что Смольный решил разместить на Петровской косе Центр парусных и водно-моторных видов спорта. Но предложенное на публичных слушаниях воплощение этого проекта резко раскритиковали сами яхтсмены. В проекте планировки необходимые для технического обслуживания судов сооружения предлагалось перенести вглубь острова, подальше от воды. Спортсмены указали, что такое решение сделает невозможным использование марины, а транспортировка плавсредств будет крайне затруднительной. Удивило яхтсменов и наличие в ППТ сразу двух бассейнов.

Впрочем, не оценили проект и представители действующей марины. Гендиректор «Речного яхт-клуба профсоюзов» Вадим Епишин одновременно является совладельцем компании «Экохолдинг», которая ранее высказывала готовность вложить миллиарды рублей в обновление участка, в том числе в строительство на Петровской косе гостиницы.