Каникулы на 35 миллионов. Ассоциация туроператоров опубликовала рейтинг самых дорогостоящих новогодних путешествий россиян

Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых дорогостоящих пакетных туров, которые приобретали российские туристы в 2018 году. Как отмечает организация, самым дорогим оказалось вовсе не путешествие в экзотические страны.

Так, семья из пяти человек заплатила в общей сложности 35 млн рублей за путешествие по России (то есть по 7 млн рублей на одного человека). В цену входила перевозка, проживание, питание, элементы экскурсионной программы и VIP-услуги. Конкретные места путешествия и компания-организатор тура не раскрываются.

На втором месте оказался отдых в Турции. Семья из двух взрослых и одного ребенка заплатила за тур в Турцию без перелета, но с проживанием в отеле Maxx Royal Kemer Resort 5* 10 млн рублей (3,2 млн рублей на человека). Отдых организовал Coral Travel.

Третье место с показателем 1,8 млн рублей на человека разделили туры на Мальдивы и французский Куршавель (организатор PAC Group), а также на остров Сардиния (Coral Travel).