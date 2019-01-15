Новогодние огни покидают Петербург
Демонтаж новогодней иллюминации начался в Петербурге 15 января.
Как сообщили в Смольном, к вечеру «Ленсвет» отключит более 7 тысяч праздничных гирлянд, радовавших горожан и гостей Северной столицы полтора месяца.
Напомним, центр города сверкал уже 1 декабря. В этом году доминантой новогоднего Петербурга стала проекция иконы Казанской Божией Матери на куполе Казанского собора.
Улицы украшали 66 искусственных елей, что на 11 елей больше, чем в прошлом году. Подрос и общий бюджет на украшения: он стал больше на 50 млн рублей, достигнув 315 млн рублей.
В прошлом году отключать от электричества новогоднюю иллюминацию начали также 15 января.