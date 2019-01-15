Настя Рыбка и Алекс Лесли останутся в неволе до депортации
Осуждённых за организацию нелегальных секс-тренингов Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) перевезут из Паттайи в центр временного содержания в Бангкоке. Там они будут дожидаться депортации. Об этом 15 января во время судебного заседания заявил представитель иммиграционной полиции.
«Подсудимые по этому делу не могут быть освобождены до депортации, так как у них нет виз и они были лишены разрешений на безвизовое пребывание в стране», — цитирует представителя полиции РИА «Новости».
Настя Рыбка, Алекс Лесли и ещё шесть подсудимых признали вину в организации нелегальных секс-тренингов. Суд Паттайи приговорил их к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному 9 месяцам, которое они уже отбыли.
Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде в феврале 2018 года за незаконное проведение секс-тренингов. Позже их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы. Ранее тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе.
Справка:
Секс-скандал, получивший в народе название «рыбка-гейт» по псевдониму главной героини, начался с публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК обратил внимание общественности на видеоролики и фото из Инстаграма «девушки с пониженной социальной ответственностью», в которых фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и некогда вице-премьер РФ Сергей Приходько.
Дерипаска подал иск к Рыбке и секс-гуру Алексу Лесли в Усть-Лабинский суд Краснодарского края (по месту своей регистрации), который взыскал с обвиняемых по 500 тысяч рублей. Приходько после скандала ушел с поста вице-премьера и не получил должность в новом кабмине. Ему нашли место в аппарате правительства РФ.