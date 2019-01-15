Василеостровский суд вернул аккредитацию факультету ИТМО на время рассмотрения спора между Рособрнадзором и родителем студента

Василеостровский районный суд накануне принял иск от матери одного из студентов университета ИТМО к Рособрнадзору, лишившему факультет среднего профессионального образования(ФСПО) вуза государственной аккредитации. Уже 15 января суд в качестве обеспечительной меры приостановил действие второго пункта этого решения Рособрнадзора, который и отзывал аккредитацию у ФСПО. Это «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов.

Согласно данным сайта Василеостровского райсуда, в качестве заинтересованных лиц к разбирательству также привлечены сам вуз и Министерство науки и высшего образования РФ. Как рассказали «Фонтанке» в университете, вуз участвовал в подготовке документов и подаче их в Василеостровский районный суд. Раскрыть суть аргументов, с которыми истец пошел против Рособрнадзора, в ИТМО пока не смогли.

Как писала «Фонтанка», аккредитацию факультет СПО ИТМО потерял из-за отсутствия стадиона с полосой препятствий. В начале 2019 года ректор ИТМО Владимир Васильев анонсировал судебную тяжбу с Рособрнадзором, но уже спустя десять дней университет предложил студентам вариант с переходом в колледж Политеха, а также направил соответствующие письма в Министерство образования, но такая альтернатива устроила далеко не всех.