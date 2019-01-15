Хельсинки побил рекорд по перевалке грузов и круизным туристам. Пассажиропоток в Петербург остался таким же

Паромный пассажиропоток между Хельсинки и Петербургом в 2018 году незначительно сократился по сравнению с 2017-м – на 0,5%. Паром на этом маршруте перевёз 209 388 туристов. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе порта 15 января.

В прошлом году порт Хельсинки принял и отправил рекордное количество грузов и удержал звание самого посещаемого международного порта в Европе.

Объём перевалки грузов в прошлом году составил 14,7 млн тонн, превысив показатели 2017-го на 3,3%. Из общего объёма перевозок импорт составил 5,6 млн тонн (+1,3%), экспорт — 6,4 млн тонн (+0,9%). Особенно вырос грузооборот в направлении Таллина (4,2 млн тонн, +5,5%).

Рекорд прошлого года по пассажиропотоку побить не удалось — показатель сократился на 1,8%, до 12,08 млн человек, причём 11,56 млн были пассажирами регулярных паромных рейсов. 77% всех паромных пассажиров (8,8 млн) путешествовали между Хельсинки и Таллином. Небольшое падение в 1,8% в порту финской столицы объяснили отсутствием в 2018 году скоростного паромного сообщения, а также повышением цен в Эстонии, куда финны традиционно ездят покупать алкоголь. Ещё 2,3 млн туристов воспользовались морским переходом на линии Хельсинки — Стокгольм. Популярность маршрута была довольно стабильной в течение многих лет, но в 2018-м наблюдался спад туристического интереса на 2,1%.

Однако рекордных показателей удалось достичь по круизным пассажирам. За год Хельсинки на круизных лайнерах посетили 520 тысяч человек, что на 8,5% больше предыдущего года. Число судозаходов увеличилось на 19, до 285.