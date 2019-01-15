«Знаменосец антироссийской кампании». Патрушев рассказал о внешней политике Великобритании
Соединенное Королевство пытается диктовать свои правила в рамках «однобокой и заносчивой политики», от которой в Европе уже устали. Так ситуацию в британо-российских отношениях охарактеризовал секретарь Совета безопасности РФ.
«Британские власти приняли решение взять на себя роль знаменосца антироссийской кампании. Тем самым они рассчитывали хоть как-то поднять авторитет действующей власти и сплотить расколотое общество», – цитирует 15 января Николая Патрушева «Российская газета».
По его словам, на такие шаги британцев толкает «уязвимое положение», в котором оказалось королевство. Британия, по мнению Патрушева, считает себя «образцом демократии». Секретарь Совбеза заметил, что это плохо сочетается с «жёсткой цензурой в британских СМИ». Телерадиовещательную компанию BBC он охарактеризовал как «фабрику по производству фейковых новостей».
Справка:
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, на этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.