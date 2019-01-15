«Знаменосец антироссийской кампании». Патрушев рассказал о внешней политике Великобритании

Соединенное Королевство пытается диктовать свои правила в рамках «однобокой и заносчивой политики», от которой в Европе уже устали. Так ситуацию в британо-российских отношениях охарактеризовал секретарь Совета безопасности РФ.

«Британские власти приняли решение взять на себя роль знаменосца антироссийской кампании. Тем самым они рассчитывали хоть как-то поднять авторитет действующей власти и сплотить расколотое общество», – цитирует 15 января Николая Патрушева «Российская газета».

По его словам, на такие шаги британцев толкает «уязвимое положение», в котором оказалось королевство. Британия, по мнению Патрушева, считает себя «образцом демократии». Секретарь Совбеза заметил, что это плохо сочетается с «жёсткой цензурой в британских СМИ». Телерадиовещательную компанию BBC он охарактеризовал как «фабрику по производству фейковых новостей».