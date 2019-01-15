Семак продолжает общаться с фанатами в инстаграме: «Я тоже жду трансферов»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил болельщику в инстаграме на вопрос о трансферах.

«Сергей Богданович, мы ждем трансферы», – написал пользователь с ником semak_fun.

«Я тоже», – ответил главный тренер «Зенита».

скриншот/twitter.com

Ранее Семак изящно ответил болельщику на претензию о примитивной тактике команды.

Напомним, «Зенит» продолжает искать усиление. Особенно активно клуб изучает на рынке левых защитников. Еще летом Семак неоднократно публично сожалел об отсутствии новых футболистов.

Лето 2018 года стало первым за многие годы вообще без единого усиления в составе. Ситуация не изменилась даже с приходом нового спортивного директора Хавьера Рибалты.

Тем не менее «Зенит» отлично начал сезон и после 13-го тура опережал ближайшего конкурента (тогда это был «Локомотив») на 7 очков. После 17-го и последнего перед зимним перерывом тура преимущество сократилось всего до одного очка (на втором месте – «Краснодар»).