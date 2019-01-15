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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
16.01.2019 10:00
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Как устроена работа менеджера по продажам недвижимости?

Менеджер по работе с клиентами строительного брокера рассказал о профессии, клиентах и развеял распространенные заблуждения покупателей.

Как устроена работа менеджера по продажам недвижимости?

shutterstock.com

Круг обязанностей

Менеджер по продаже недвижимости – это специалист, который помогает покупателю сориентироваться в многообразии жилых комплексов, планировок, спецпредложений от застройщиков и выбрать квартиру своей мечты.

Мой рабочий день длится с 9 до 18, но периодически есть дежурства, так как компания открыта для клиентов с 8 утра и до 22:00, чтобы каждый мог обратиться к нам в удобное время.

В течение дня я отвечаю на звонки и письма клиентов, уточняю их потребности и приглашаю на встречу в офис, чтобы представить им варианты квартир, показать макеты жилых комплексов, варианты отделки. Если человек хочет воспользоваться ипотекой, я приглашаю на встречу специалиста по ипотечному кредитованию – у нас есть собственный отдел ипотечного кредитования. Для наших покупателей ведущие банки предлагают различные ставки и специальные условия. Менеджер по ипотечному кредитованию подбирает для клиента оптимальную программу выплат, а при наличии пакета документов отправит заявку сразу в несколько банков. Если у покупателя есть вопросы юридического характера, на встрече может присутствовать юрист.

Моя основная задача – консультирование клиентов и подбор квартир – у нас собственная база, в которой более 250 000 квартир в 150 жилых комплексах. Вся информация – по стоимости, акциям, новым корпусам и секциям поступает напрямую от застройщиков и вносится в автоматическом режиме. В интернете такой базы не найти. К тому же, база автоматизирована и включает различные фильтры, благодаря чему мы можем быстро подобрать квартиру самым требовательным покупателям. В «Петербургской Недвижимости» для менеджеров по продажам жилья регулярно проходят лекции, тренинги, экскурсии по объектам – это обязательная и очень важная часть работы, ведь мы должны быть в курсе последних изменений, акций и предложений.

shutterstock.com
shutterstock.com

О клиентах

Бывает, что клиенты относятся к нам настороженно – думают, что наша цель состоит в том, чтобы продать как можно более дорогую квартиру. Но мы прекрасно понимаем, когда бюджет ограничен и выйти за его рамки нельзя. Нам важно подобрать оптимальный вариант, чтобы клиент был доволен. Когда у человека горят глаза и он рассуждает о том, как обустроит свой новый дом, понимаешь, что попал в точку. Это то, ради чего я работаю.

Зачем обращаться к строительному брокеру?

Я часто сталкиваюсь с несколькими мифами.

Первый из них: клиенты думают, что обратившись напрямую к застройщику, можно получить минимальные цены. На самом деле цена для клиента при покупке через брокера точно такая же, действую все те же скидки и бонусы, и никакого агентского вознаграждения клиент не платит – его выплачивает девелопер.

Второе распространенное мнение – наиболее полную информацию можно получить только у автора объекта, его девелопера. Но девелопер может не обратить внимание покупателя на нюансы, его цель – показать объект с лучшей стороны. Цель брокера – удовлетворить запросы клиента, подбирая квартиры в жилых комплексах разных застройщиков. Поэтому шансов получить объективную оценку больше.

Почему я люблю свою работу

Покупка квартиры – одно из самых приятных событий в жизни любого человека. Мне нравится делать людей счастливыми. Это очень ответственная работа, ведь человек покупает квартиру надолго. Некоторые клиенты звонят мне после заселения, благодарят за помощь – такие эмоции бесценны. Благодаря своей профессии я лучше узнал город, открыл много прекрасных уголков, стал читать про архитектуру, урбанистику, дизайн, очень интересно! Это не та сфера, где изо дня в день делаешь одно и тоже, здесь все очень динамично: ты учишься, развиваешься, общаешься с интересными людьми. Это вдохновляет!

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