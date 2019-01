Трамп сообщил о новом караване мигрантов, движущихся к границе США. "Это остановит только стена"

Президент США Дональд Трамп на фоне информации о новом караване мигрантов из Гондураса 15 января заявил, что только стена может их остановить, и призвал прекратить шатдаун.

"Большой новый караван направляется к нашей южной границе из Гондураса. Скажите Нэнси (спикер палаты представителей Ненси Пелоси. – Ред.) и Чаку (лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер. – Ред.), что летающий вокруг дрон их не остановит. Только стена сработает. Только стена или стальное заграждение сохранит нашу страну в безопасности. Перестаньте играть в политические игры и прекратите шатдаун", – написал Трамп в Twitter.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2019 г.