Дамы вперед. Зачем Александр Беглов отдал женщинам 4 комитета и один район

Смольный провел серию правительственных назначений, и все они касаются женщин. Эксперты вспоминают «Карточный домик».

Кадр из к/ф "Батальон", Россия, 2014 г.

Информация о кадровых перестановках пришла с утра 15 января. Нового состава правительства ждут давно, так что само по себе это не неожиданность. Но судя по тому, как укомплектована эта информационная обойма, главной задачей было вызвать резонанс — и эффект достигнут. Телеграм-каналы отозвались одобрительными комментариями, политологи говорят — электоральная охота на женщин началась.

Ольга Аришина сменила в комитете по вопросам законности Леонида Богданова. Того врио губернатора Александр Беглов освободил от должности в середине декабря — аккурат после того, как ведомство согласовало двухдневный митинг на Крестовском острове с требованием отставки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. За уход Богданова выступали, в том числе, сторонники Алексея Навального, которые больше всего страдали от политики так называемого «митингового комитета», однако вряд ли именно это повлияло на кадровые решения.

После работы юрисконсультом (традиционной для списка назначений от 15 января) Аришина трудилась в органах прокуратуры Хабаровского края. Затем была помощником прокурора Приморского района, а после – переведена в аппарат городской прокуратуры, где отвечала за рассмотрение обращений граждан. По словам собеседников «Фонтанки», это была временная ставка — профильный помощник прокурора города Ольга Левченко ушла в декрет, и Аришина ее заменяла. Судя по сайту ведомства, Левченко вернулась на прежнее место работы. Однако заместителем Левченко Аришина не стала, в конце декабря Беглов назначил ее советником по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами. А теперь главой комитета.

Екатерина Аксенова, которой отдали юридический комитет, с 2014 года является заместителем его председателя, и здесь как раз женское присутствие в руководстве в порядке вещей. С 2003 года ведомством управляла Анна Митянина, в 2017 году Митянину повысили до вице-губернатора, а сменившая ее Юлия Осипова продержалась чуть больше года и ушла некрасиво. Это была первая отставка при Александре Беглове, причем с Осиповой комитет покинула и ее заместитель Ирина Золотовская. Вскоре Осипову задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, а Золотовская уехала в Германию, успев дать на свою бывшую начальницу показания. После этого коллективу представили нового зампреда юридического комитета – Веронику Бобровскую. Часть собеседников «Фонтанки» прочили ей мгновенный карьерный рост, отмечая ее сваязи с экс-министром транспорта Максимом Соколовым, который сейчас является директором Группы ЛСР. Александр Беглов сделал другой выбор.

Нынешний глава КГИОП Сергей Макаров, который ранее работал заместителем главы юридического комитета, рассказал «Фонтанке», что Аксенова отвечала за блок бюджетно-финансовых взаимоотношений. «Трудолюбива и сама хорошо разбирается в своих вопросах, но умеет слушать», – добавил Макаров.

Определенная логика, надо сказать, прослеживается и дальше: юристы пришли в юрком и комитет по законности, так что кому же возглавить комитет по физкультуре и спорту, как не олимпийским чемпионам. Наталья Антюх в 2010 году решила сменить гладкий бег на бег с барьерами, и это решение принесло ей звание чемпионки мира и олимпийское золото на 400-метровой дистанции в Лондоне. Нынешняя смена дисциплины вряд ли принесет ей столько же положительных эмоций, но решение тоже важное. На должности главы спорткомитета ей также придется делить с командой ответственность; к этому спортсменке не привыкать — в прошлом году у Антюх отобрали эстафетное серебро все того же Лондона-2012, так как у другой бегуньи, бежавшей вместе с ней, оказалась положительная допинг-проба. О завершении спортивной карьеры теперь уже чиновница заявила почти 2 года назад, с 2016 года работает в Центре олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

На новом месте Наталья Антюх будет отвечать за расходование более чем 8 млрд рублей в год. При этом назначение вдвойне ответственное, ведь Антюх заменила на должности главы комитета не кого-нибудь, а буквально члена семьи действующего главы города — Павел Белов женат на дочери Александра Беглова, поэтому был вынужден покинуть ведомство с приходом врио губернатора. На смену ему пришла тогда Наталия Сафонова, которая курировала финансовый и экономический блоки в комитете, однако все сходились во мнении, что это мера временная. По данным «Фонтанки», в итоге выбирали между несколькими известными спортсменами. В том числе, рассматривалась кандидатура олимпийского чемпиона по дзюдо Тагира Хайбулаева.

Самым предсказуемым назначением стало появление Юлии Аблец во главе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Собственно, с момента ее назначения советником пошли слухи, что руководившая ведомством с 2016 года Рената Абдуллина надолго в нем не задержится. Про трудовой путь Аблец «Фонтанка» уже писала: ее кандидатура, по словам собеседников издания, была предложена Кремлем. Ранее Аблец выигрывала в конкурсе руководителей нового поколения «Лидеры России», и ее куратором был глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который хоть так косвенно может поучаствовать в петербургском электоральном цикле.

Между тем одной из первых задач Аблец, которая всего несколько месяцев имела дело с молодежной политикой в Петербурге и пока, по уверению источников "Фонтанки", только пытается разобраться в ее перипетиях, должно стать назначение главы городского Дома молодежи. Именно это учреждение, как предполагается, станет основной площадкой по привлечению молодёжи на выборах. А место, что называется, неблагополучное. Последний директор Эльвира Реутская ушла из Дома молодежи после обысков, проведенных ФСБ.

Как и еще несколько представителей «женского призыва» Беглова, Аблец получила юридическое образование, работала юрисконсультом. В 2007 году участвовала в подготовке к слиянию торговой сети «Карусель» с X5 Retail Group. С 2015 года занимала несколько руководящих должностей в ГК «Деловые линии».

Наталья Чечина, возглавившая Курортный район, действительно плоть от плоти здешних мест, даже школу закончила зеленогорскую, под номером 445. Работу на госслужбе начала в районном отделе соцзащиты, его же потом и возглавила. На должности зампредседателя администрации занималась опять же социальными вопросами, вроде здравоохранения и образования. Соответственно, и карьерный взлет районного масштаба пришелся на те годы, когда администрацией управлял нынешний глава города Александр Беглов, а также Виктор Борисов, руководивший районом с 2004-го по 2013 год. В мае 2013-го Борисова сменил Куимов, а в следующем году, вскоре после проведения муниципальных выборов, Чечина покинула администрацию.

Новым местом работы Чечиной стал Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» все в том же Курортном районе, чиновница возглавила это учреждение, основанное как дом отдыха еще в 1945 году. Напомним, название это всплывало в 2017 году: тогда в учреждении прошли обыски по делу Павла Крючкова, помощника депутата ЗакСа Александра Ходоска. Крючков является владельцем компании «Вассербау-Нева», на тот момент — традиционного подрядчика дома-интерната.

Собеседники «Фонтанки», которым довелось работать с Чечиной, рассказывали о ней как о властном руководителе и отмечали хорошие отношения, которые установились у нее с действующим главой города. На поздравительном видео с юбилея 2017 года Алексей Куимов сообщает Чечиной и гостям, что она, без сомнения, имеет «в своем сердце любовь не только к людям, а еще и к Господу Богу».

Ряд телеграм-каналов и блогеров в едином порыве дружно отписались в одобрительном ключе. Авторы пишут, что «Беглов доверяет женщинам и считает их профессионалами», и заранее утверждают, что назначения – «это не попытка угодить каким-либо движениям с приставкой «фем» или вписаться в очередной тренд». «Очень сильное кадровое решение ВРИО СПб Беглова, – пишут наперебой телеграм-каналы и известные политические и не очень блогеры – от Саши-Коня до Марии Бароновой. – Сразу четыре женщины на председателей комитетов Администрации города – это будет топ новостью СМИ».

«Конечно, вспоминается последний сезон «Карточного домика», – говорит политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. – Там (спойлер. — Прим. кор.) Клэр Андервуд, став президентом, назначает кабинет, целиком состоящий из женщин, чтобы перебить различные обвинения в свой адрес, и действительно все начинают говорить только об этих назначениях. Насколько это кому-то понравится — вопрос другой, но то, что цель в привлечении общественного внимания, – это очевидно».

При этом Шульман отмечает, что по происходящему можно судить об электоральных планах Беглова. «Начиная с 40 лет, в каждой следующей возрастной страте преобладание женщин все больше и больше, – напоминает эксперт. – А люди после 40 — это как раз те, кто голосует на выборах. И привлечь к себе женский электорат — это значит обеспечить результат. Другой вопрос, что женщины вовсе не обязательно должны симпатизировать другим женщинам, занимающим высокие должности».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»