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15.01.2019 16:03
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«Не помогли». Мать новобранца, который ушёл в армию и умер от пневмонии, обратилась в СК

Родные 20-летнего рядового Ручкина просят военное следствие разобраться с его недолгой службой и продолжительным лечением. Петербуржец после недели в армии простыл, попал в больницу, впал в кому и скончался, не приходя в себя. 

Как сообщили «Фонтанке» в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» 15 января, накануне мать Сергея Ручкина обратилась в Военное следственное управление по Западному военному округу (ВСУ по ЗВО) Следственного комитета России с просьбой провести проверку обстоятельств, при которых погиб её сын. В его смерти она винит несвоевременную медицинскую помощь. 

Молодой человек был призван в армию 14 декабря, распределён в 1080-ю смешанную авиабазу в поселке Громово. Через пять дней с симптомами острого респираторного заболевания его госпитализировали в медсанчасть. Вместе с ним при части лечились ещё несколько сослуживцев, сообщают «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 

Сергей Ручкин умер в Военно-медицинской академии имени Кирова ранним утром 12 января, так и не успев принять присягу. За это время его лечили в Выборге, в военном госпитале на Суворовском, в ВМА. Сначала врачи диагностировали гайморит, уже после Нового года зафиксировали левостороннюю пневмонию и ангину, потом выявили воспаление правого лёгкого и плеврит. Дальше — операция, медикаментозная кома и смерть от острой сердечной недостаточности, сепсиса и двухсторонней пневмонии. Это сейчас официальная причина, уточнили в «Солдатских матерях». 

Родные видят в случившемся признаки уголовной халатности и неоказания помощи больному. Мать просит назначить судебно-медицинскую экспертизу. 

В Западном военном округе «Фонтанке» сообщали, что помощь солдату была оказана своевременно, но заболевание было тяжёлым и скоротечным. Тем не менее военное ведомство проверяет обстоятельства лечения и смерти новобранца. 

 

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