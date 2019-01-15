Путин пообещал создать условия для стартапов

Президент России заявил о грядущем снятии административных и иных барьеров для тех, кто работает в сфере инновационных технологий.

«Важно создать условия для тех, кто эффективно работает по стартапам», – сообщил Владимир Путин 15 января на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Он пообещал снять препоны для ученых и разработчиков. По словам президента, это «критически важно» для технологического «прорыва».

Путину рассказали о том, как в рамках агентства были выбраны 100 проектов, на примере которых исследователи попытались понять, что же мешает российским компаниям выходить на рынок.

Это не первый раз, когда Путин обращается к теме стартапов. Так, во время своего послания Федеральному собранию прошлого года он также выступил за благоприятную среду для технологического развития страны.

Напомним, что Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов — это российская некоммерческая организация, которая была создана в 2011 году правительством страны для работы в социальной и экономической сферах. Председателем наблюдательного совета организации стал президент Владимир Путин.