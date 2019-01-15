Смартфоны до 21 000 рублей на 2019 год

Магазин Кей

Смартфоны среднего и бюджетного ценового сегмента остаются наиболее популярными на рынке. КЕЙ собрал самые производительные смартфоны этих категорий, которые достойно смотрятся даже на фоне флагманов.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Гаджет работает на базе процессора Snapdragon 636 и в зависимости от комплектации имеет 3 либо 4 Гб оперативной памяти.

Процессор демонстрирует весьма внушительные показатели и имеет игровой режим, в котором чипсет активируется на полную мощность. Смартфон оснащен двухмодульными фронтальной (12 и 5 Мп) и основной (20 и 2 Мп) камерой, а также доработкой фотографий программными средствами.

Xiaomi Mi Max 3

Смартфон работает на базе Snapdragon 636 и имеет 4/6 Гб оперативной памяти.

Смартфон может похвастаться качественной камерой – фронтальный модуль имеет 8 Мп, а задние – на 12 и 5 МП. Также особого внимания достойна автономность аппарата. Он оснащен аккумулятором с емкостью в 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Nokia 7.1

Nokia 7.1 работает на базе процессора Snapdragon 636. В связке с чистым Android и 3 Гб оперативной памяти он дает высокую производительность и стабильность работы при высоких нагрузках. Смартфон имеет двухмодульную камеру на 12 и 5 Мп, качественный 5.84-дюймовый дисплей с разрешением в 2280х1080 точек и аккумулятор с емкостью в 3 060 мАч.

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3i стал первым в мире смартфоном, оснащенным процессором на базе 12 нм техпроцесса Kirin 710. Это обеспечивает не только высокую скорость работы, но и пониженное энергопотребление. Как показывают тесты, Huawei Nova 3i легко справляется с играми 2018 года даже на максимальных настройках.

В Huawei Nova 3i реализовано целых 4 камеры (2 – фронтальные, 2 – основные), поддержка двух SIM-карт и качественный IPS-дисплей с разрешением в 2340x1080 точек.

Huawei P20 Lite

Здесь используется 8-ядерный процессор Kirin 659. Смартфон демонстрирует стабильно высокий FPC даже в требовательных играх. Гаджет отлично проявляется себя в любых сценариях использования – обработка фото и видео, игры, многозадачность и т.д. В гаджете установлена двухмодульная основная на 16+2 Мп и фронтальная камера на 16 Мп, сканер лица для разблокировки, поддержка быстрой зарядки, Full HD дисплей с разрешением в 2280x1080 точек и современный интерфейс USB Type-C.