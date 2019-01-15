Автор законопроекта о Курилах : «Не очень понимаю, зачем нам нужен мирный договор с Японией»

Москва и Токио начали переговоры о подписании мирного договора между Японией и Россией. Главный вопрос - Курильские острова. Опасение утратить территории вслух высказал лишь один депутат Госдумы - Сергей Иванов. Он готов десантироваться и метить территорию, о чём рассказал «Фонтанке».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Активная полемика вокруг Курил между представителями российской и японской власти в конце 2018 года обретает внятные черты. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно в Москве в минувший понедельник заявил, что «мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора».

За несколько дней до этого в Госдуму был внесён законопроект, который в случае принятия делает невозможными любые юридические процедуры по передаче островов японцам. В списке авторов из 450 депутатов нижней палаты Федерального собрания оказался лишь один член фракции ЛДПР, депутат от Ростова и Курска Сергей Иванов.

В интервью «Фонтанке» он рассказал, что для любого политика, в том числе Владимира Путина, сдача островов – это серьезный политический риск, общество не примет такого решения, жители Курил станут гейшами, а сам он готов для недопущения пересмотра итогов Второй мировой войны лично десантироваться на острова и метить территорию. Но сомневается, что его теперь туда пустят.

- Ваш законопроект неинтересен МИДу? Через несколько дней после внесения вашего предложения запрета на легализацию передачи островов японцам в Москве встретились главы внешнеполитических ведомств России и Японии. Сергей Лавров заявил о старте процедуры работы над мирным договором. Вы с МИДом противники или союзники?

– Тут нельзя говорить, союзники мы или противники. Как только я внёс законопроект, пошли комментарии, что мне его едва ли не из Кремля принесли, а я его внёс. Поверьте, это абсолютно параллельные вещи. Я выражаю точку зрения своих избирателей, которые абсолютно негативно расценивают любые разговоры на тему отторжения какой-либо части нашей территории.

- Почему у ростовских и курских избирателей, которых вы представляете, эта история вызывает обеспокоенность, а депутаты от Приморья молчат?

– Почему у коллег из Приморья вопросов эта ситуация не вызывает – это издержки нынешней партийно-политической ситуации. Они, как собака Павлова, всё понимают, но сказать ничего не могут.

- Почему вашего лидера, Владимира Жириновского, нет в соавторах вашего законопроекта? Он же известный русский патриот. Сапоги в Индийском океане мыть собирался лет 20 назад. От Курил сравнительно недалеко.

– А это ведь я внёс в посленовогодние дни. Всё делал довольно быстро.

- Жириновский не вышел на связь? Так и Родину можно проспать в затяжные праздники.

– Не знаю, чем он занят был. Я могу за себя сказать. Я просто быстро среагировал на все эти заявления японских коллег.

- Спешка – часто признак желания отметиться первым, читай «попиариться».

– Заявления японских официальных лиц очень негативно воспринимала российская общественность. А что касается пиара... то, простите, я же всё-таки ростовский депутат. И ведь не часть Ростовской области собираются отдать Украине, а часть Сахалинской – Японии. Какой здесь пиар? Мне оттуда не избираться. Сахалинская область вместе с Малой Курильской грядой – часть территории России. Какие тут ещё могут быть вопросы?

- Вы родились в стране, где территорий было ещё больше. СССР называлась. Эти земли тоже нужно вернуть и не отдавать?

– Совершенно верно. И кстати, насчёт Жириновского. Когда я ещё только вступил в ЛДПР в 1995 году, у него спрашивали, чего он больше всего не любит. Он тогда говорил: когда переносят пограничные столбы. Подавляющее большинство граждан России моего поколения отрицательно относятся к тому, что Союз развалили.

- Я вам даже цифру подскажу. 66 процентов хотят в СССР. Вы среди них?

– Ну… Наверное да. Да. Скорее всего, так. Но не тот СССР, который был как строй, а как территория и люди. То есть 22,4 млн квадратных километров и 280 млн человек населения. Это оптимальные суммы и по населению, и по территориям, которые позволяют контролировать территорию. Некоторые идеологические устои того времени мне всё же близки. Про то, что человек хозяин необъятной Родины своей, как в песне пелось.

- И всё же вы совпадаете с министром иностранных дел России Лавровым. У вас в законопроекте прямо написано: «Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению». А Лавров вчера заявил, что без признания итогов Второй мировой войны, «включая суверенитет РФ над Курилами», мирного договора не будет. Вы всё-таки союзники.

– С этой точки зрения – совпадаем. Но территориальная целостность – это конституционная норма. Территория нашей страны зафиксирована в Конституции 1993 года. Курилы – часть территории. Есть у нас мирный договор с Японией, нет у нас мирного договора с Японией, от этого размеры нашей территории не меняются.

- Так почему же вы тогда опасаетесь потерять острова? Повторится история с Китаем, когда мы при подписании договора о границе в 2005 году по-тихому отдали им 337 квадратных километров на Амуре?

– Логика моего законопроекта простая. Да, у нас были территориальные вопросы с Китаем. По Амуру и островам Большой Уссурийский и Тарабаров. И тут мы не территорию отдали. Там шёл вопрос о границе, которая в том месте пролегает по реке Амур. А река Амур, как любая река, иногда меняет своё русло. То так начинает течь, то сяк. В итоге после определённых изменений остров оказался за серединой реки Амур. Отошёл в сторону Китая. Когда мы с ними конфликтовали в конце 1960-х, река текла там иначе. Договор с Китаем по границе был ратифицирован Госдумой, хотя ЛДПР, и я в том числе, голосовали «против». Именно поэтому я и предлагаю в своём законопроекте, что, если даже будет заключён международный договор о передаче двух островов японцам, все документы, которые будут касаться отторжения Курильских островов, не подлежат ратификации.

Сергей Иванов//Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

- Передача этих территорий возможна только в самом конце правления Владимира Путина, сказал нам политолог Станислав Белковский...

– Давайте исходить из того, что Владимир Путин – не Кощей Бессмертный. Этот срок президентский у него последний. Он по Конституции баллотироваться больше не сможет. Но тем не менее... Подумайте сами, на кой ему, уходя, ставить такую точку в своей славной биографии? С одной стороны, я приобретаю земли, «Крым в родную гавань», а с другой – отдаю Курилы. Вот здорово!

- То есть как политик Путин сильно рискует?

– Если такое решение будет принято, то конечно да.

- Законопроект, который вы внесли, подразумевает последовательность в отстаивании национальных интересов. А вы исключаете мирный договор вовсе без передачи островов?

– Я вообще не очень понимаю, зачем нам нужен этот мирный договор. С Японией у нас сейчас нормальные отношения. Торгуем, люди ездят друг к другу в гости. Собираются отменять визовый режим. Состояние войны у нас прекращено. Что ещё надо?

- То есть логика: мирный договор в обмен на территории – это лукавство? Что на самом деле хотят провернуть?

– Сложно сказать. Я читал догадку одного из ваших коллег, который «раскусил хитрый план Путина», который таким образом хочет поставить последнюю жирную точку в итогах Второй мировой войны. Что именно он подпишет последний мирный договор той войны. Его историческая заслуга. Но это всё весьма сомнительно. Люди этого не оценят. Его рейтинг подскочил очень сильно после Крыма в 2014 году. И если под каким-либо соусом острова отдадут, люди этого не поймут. Любое отторжение будет очень негативно воспринято. А рейтинг Путина уже упал после пенсионной реформы. Сейчас мусорная реформа...

- Если японцы выполняют требование России признать суверенитет островов за нами, то какой тогда вообще смысл переживать за принадлежность островов?

– Если японцы это признают, то тогда просто может стартовать программа более тесного сотрудничества между странами по совместному развитию этих территорий.

- Вы верите, что японцы готовы пустить нас к себе без виз, отдать свои технологии только ради возможности спокойно жить и работать на российских Курилах?



– Сложно сказать. Но поездки без виз на могилы предков – это правильно. Хотя сомневаюсь, что там какие-то могилы их предков вообще остались. Это не Корея.

- Возможно, действующая российская власть через весь этот процесс просто пытается влиять на внутреннюю политику Японии. Там у Абэ скоро выборы. Он клялся решить вопрос. По крайней мере, его политической карьерой можно будет порулить.

– Я не знаю, как далеко идут в этом смысле планы наших. И вообще не очень хотел бы затрагивать этот вопрос, чтобы не провоцировать японское правительство. Чтобы нас не начали обвинять в попытках влиять на их правительство, как это сейчас делают в США противники Трампа. Не знаю, насколько этот спор выгоден нам. Вряд ли мы можем сделать японцев более сговорчивыми.

- Почему?

– Потому что эту тему там эксплуатирует любой политик. И в любой стране любой политик эксплуатирует такие темы. Даже Гитлер пришёл к власти, поскольку пообещал поднять страну с колен. Германия была унижена и раздавлена. В Мексике можно услышать, что ныне американский Техас нужно вернуть. Он, дескать, незаконно захвачен. Польский город Гданьск для немцев город Данциг. Таких спорных вопросов везде навалом. Любой политик ищет болевые точки народа, с которыми работает. А мы же наполовину животные, а наполовину существа духовные. Любое животное метит свою территорию и защищает своей ареал обитания и добычи пропитания.

- А вы сами-то были на тех островах?

- На Курилах был.

- Территорию пометили? Может, и не надо было бы закон этот вносить тогда.

– (Смеётся) Ну не то чтобы пометил… Я там был не как животное…

- Какая реакция коллег в Госдуме на ваш законопроект? Что говорят профильные комиссии, когда вынесут на общее обсуждение?

– Без понятия. Вообще этим не интересуюсь.

- Позвольте, вы же автор! Вам не интересно, когда ваша идея станет законом?

– Не интересно. Мне интересно, что про эту проблему благодаря моему законопроекту узнали люди, в том числе в высших эшелонах власти. Это самое главное. Они теперь знают, что народ недоволен и никогда это не поддержит.

- Вопрос к ростовчанину. Хорошо известно, как ваши земляки умеют ловко десантироваться к соседям, если «творится несправедливость». Вы лично готовы десантироваться на острова и забаррикадироваться в старых японских сооружениях?

– Если бы эта ситуация происходила рядом с Ростовской областью, можно было бы попробовать. Но я боюсь, что меня на Курилы уже просто не пустят.

- На Курилах засуетились желающие прописаться на островах, купить недвижимость в надежде стать японцами. Они предатели национальных интересов?

– На двух соседних островах только военные базы. Там не пропишешься. На Кунашире населённые пункты есть. Но чего там суетиться? Про эти острова вообще разговора нет. В советско-японской декларации только Хабомаи и Шикотан. Хотите вы уехать из России, езжайте на здоровье! Сейчас, слава Богу, границы открыты.

- Но ведь куда проще, когда не ты суетишься, а вокруг тебя пляшут. Пособия дают. Работу предлагают.

– И японский язык автоматически выучится сам по себе? Раньше Курилы населяли айны. Сейчас их практически не осталось. Это результат того, как хорошо Япония работала с ассимиляцией. То же самое можно сказать про индейцев и колонизаторов Америки. А Россия никогда никого не уничтожала. Ни один народ нами не был уничтожен по причине того, что он аборигенный, и не загнан в резервации. Так что если кто-то думает, что, став японцем, он сможет, попивая сакэ, пользоваться услугами гейш, то, скорее всего, женщины там сами станут гейшами, а мужчин поставят катать коляски с новыми японскими господами. По крайней мере, так нас учит история.

- Во времена Ельцина Курилы не отдали, хотя тоже о чем-то говорили. Почему?

– Я уже говорил, что для любого политика сдача территории – это смертный приговор. Мы и так отдали американцам столько, что мама не горюй. После чего американцы сказали, что получили огромную территорию без всякого ядерного взрыва. А вспомните горбачевские уступки! А то, что Шеварднадзе им отдал в Охотском море! Куда еще?

- Чего вы ждете от встречи Путина и Абэ на следующей неделе? Она намечена на 22 января в Москве.

– Я, честно говоря, ничего не жду. Если быть реалистом, скорее всего, пройдет дежурная встреча, которая больше нужна, наверное, Абэ, чем Путину. У Абэ предвыборная кампания, и он будет своим избирателям говорить: ездил, пытался убедить, стучал кулаком, и так далее. Не поехать туда он не может.

- Он поклялся на могиле отца.

– Слушайте, вы японский язык знаете? Я не знаю. И не знаю, что именно он сказал на могиле отца. Из того, что я читал, он сказал вроде как «решить проблему», но не вернуть.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»