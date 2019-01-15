Путин пообещал содействие бизнесу по благоустройству городов и сохранению исторического наследия

Развитие населенных пунктов с сохранением исторических памятников станет одним из важнейших направлений в рамках российских нацпроектов, пообещал Владимир Путин.

«Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма, <...> современной среды для жизни в городах», – об этом президент России рассказал 15 января на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Кроме того, Владимир Путин заявил, что АСИ вызывает у него «приятное чувство гордости», поэтому он хотел бы, чтобы агентство приняло более активное участие в развитии нацпроектов.

Напомним, что Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов — это российская некоммерческая организация, которая была создана в 2011 году правительством страны для работы в социальной и экономической сферах. Председателем наблюдательного совета организации стал президент Владимир Путин.