Сэкономленные в 2018 году 400 млн добавят к дорожному фонду Ленобласти текущего года

В 2018 году в Ленинградской области дорожный фонд использовали не полностью. Остаток составил более 400 млн рублей. В комитете по дорожному хозяйству ожидают, что сэкономленные средства добавят к дорожному фонду региона на 2019 год.

Как сообщили в пресс-службе комитета 15 января, из выделенных на 2018 год 9 миллиардов рублей было использовано 8,6 млрд. Таким образом, прошлогодний дорожный фонд исполнили на 94,9%. А основную государственную программу «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» – на 96%. Остаток бюджета, по предварительным данным, составил 439 млн рублей.

«Мы ожидаем, что после корректировок бюджета эта сумма будет добавлена к дорожному фонду 2019 года, который составляет порядка 8 млрд рублей», — отметил глава дорожного комитета Юрий Запалатский.

Также в январе-феврале ООО «Газпром инвест» должно будет выплатить миллиард рублей компенсации за использование региональных трасс при строительстве магистральных газопроводов. Соответствующее соглашение было подписано в конце 2018 года и предусматривает постановление около 1,5 тысяч километров дорог в десяти районах области.

За прошедший год в Ленобласти отремонтировали около 100 километров региональных трасс и открыли движение по двум путепроводам-долгостроям в Выборгском районе. Также начали строить ряд инфраструктурных объектов во Всеволожском районе.

В наступившем году дорожный комитет Ленобласти и «Ленавтодор» продолжат работу с Минтрансом по поводу федерального софинансирования строительства новых мостов – через Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье. По предварительной договоренности, на первый из федеральных средств выделят до 1,5 млрд рублей, еще порядка 1 млрд рублей предусмотрены в областном дорожном фонде.