«Почта России» вместе с газетами и конвертами начала продавать пиво

«Почта России» теперь не только выдает пенсии и вручает посылки: в ряде отделений начали продавать пиво.

Одними из первых на нововведение обратили внимание жители Мурманской области: пенный напиток на полках их не порадовал. Клиенты сочли, что «новая форма бизнеса» не лучшим образом скажется на оперативном выполнении сотрудниками своих прямых обязанностей.

В самой корпорации новшество подтвердили и заявили, что таким образом борются с суррогатом. По словам пресс-секретаря компании Даниила Скидана, пиво и другие слабоалкогольные напитки можно найти в 3200 отделениях по всей стране.

«Упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции», — приводит слова пресс-секретаря «Медуза».

Заметили пиво и в ряде почтовых отделений в Саратовской области.