«Серийные переводы» физлиц за границу попали под особый контроль Банка России

ЦБ РФ выпустил «методические рекомендации» для банков, в которых призвал усилить контроль за регулярными трансграничными переводами физлиц. В регуляторе полагают, что этот способ используется бизнесом для уклонения от валютного контроля или физлицами, которые скрывают свою предпринимательскую деятельность России.

«С учетом изложенного, Банк России рекомендует кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами денежных средств, отвечающими указанным выше признакам, используя рискориентированный подход», – говорится в документе, опубликованном 15 января.

Интерес проявят к переводам через отделения банков в крупных торговых местах либо вблизи них, к отправке денег одними и теми же физическими лицами неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом. А также если суммы переводимых денежных средств покажутся необычными.