Вице-премьер РФ Голодец высказалась против введения налога на выезд из России

Предложение о введении сбора на выезд из России не поступало в правительство, сообщила вице-премьер Ольга Голодец журналистам в кулуарах "Гайдаровского форума" 15 января.

"Мне кажется, что сейчас не время говорить об увеличении каких-либо дополнительных сборов. Сейчас мы должны говорить об увеличении доступности, льготирования всех видов туризма", – цитирует вице-премьера агентство "Интерфакс".

Ранее появилась информация о том, что ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с предложением ввести налог на выезд при пересечении госграницы в размере 500 рублей. Это, как считают в «Аванти», способно приносить туристическому сектору около 35 млрд рублей в год, что позволит обеспечить успешное выполнение федеральной программы по развитию туризма. Письмо с соответствующей инициативой было направлено в адрес главы Ростуризма Олега Сафонова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы ФС РФ Вячеслава Володина.