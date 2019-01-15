«Челси» увеличил свое предложение за Паредеса до 35 млн евро. Но «Зенит» все равно хочет больше
Футбольному клубу «Зенит» удалось добиться от «Челси» повышения предложения по покупке полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщил в своем твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира, лондонцы согласились увеличить выплату за игрока с ранее озвученных 30 млн евро до 35 млн. «Зенит» же настаивает на 40 млн евро.
#Chelsea insists for Leandro #Paredes. Marina Granovskaia has eleveted at €35M the bid to the #Zenit. The player has an agreement for a contract until 2023 (€4,5M at year). Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) 14 января 2019 г.
При этом сам Паредес уже согласовал условия личного контракта с «Челси». Соглашение будет рассчитано до 2023 года с зарплатой 4,5 млн евро за сезон.
Напомним, что трансфер Паредеса может стать вторым по размеру в истории «Зенита». Ранее петербуржцы продали Халка в Китай за 56 млн евро.
Справка:
Первым профессиональным клубом для Леандро Паредеса был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок. В «Зенит» перешел из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.