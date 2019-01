«Челси» увеличил свое предложение за Паредеса до 35 млн евро. Но «Зенит» все равно хочет больше

Футбольному клубу «Зенит» удалось добиться от «Челси» повышения предложения по покупке полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщил в своем твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира, лондонцы согласились увеличить выплату за игрока с ранее озвученных 30 млн евро до 35 млн. «Зенит» же настаивает на 40 млн евро.

#Chelsea insists for Leandro #Paredes. Marina Granovskaia has eleveted at €35M the bid to the #Zenit. The player has an agreement for a contract until 2023 (€4,5M at year). Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #CFC