Каждому нарушению своя давность. Конституционный суд уточнил, когда наказывать почтовика поздно

За сбои с доставкой и потерю посылок почтовую службу можно наказать не единожды, но срок давности зависит от квалификации. Потребители могут добиваться справедливости год, а Роскомнадзору штрафовать почтовиков спустя три месяца поздно.

Конституционный суд РФ 15 января в открытом заседании провозгласил постановление по делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5 Кодекса об административных правонарушениях. Присмотреться к ней просил оператор почтовой связи «СПСР-Экспресс».

Компания теряла отправления и неоднократно нарушала сроки пересылки, за что была привлечена к ответственности по заявлению Роскомнадзора. Регулятор квалифицировал сбои с доставкой как нарушение лицензионного законодательства, но в положенный трёхмесячный срок не уложился. Тогда время рассмотрения дела увеличили, указав, что сбои в работе почтовика ущемили также права потребителей. В этом случае наказать виновных можно в течение года.

В Конституционном суде не нашли в спорной норме противоречий Основному закону, но объяснили, что в случае с «СПСР-Экспресс» её применяли неверно. Раз недоставленные посылки квалифицировали как нарушение лицензионного законодательства, то нужно соблюдать установленный в этом случае трёхмесячный срок давности, даже если одновременно были нарушены права потребителей.

Впрочем, как уточнил после заседания судья-докладчик КС РФ Сергей Князев, это не мешает Роскомнадзору передать в Роспотребнадзор материалы и привлечь компанию к ответственности за те же пропавшие посылки, но уже по Закону о защите прав потребителей. И в этом случае разбираться с нарушениями можно год.