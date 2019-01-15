Журналистка из Петербурга попала в ДТП в Псковской области. Выскочившим на встречку автомобилем управлял нетрезвый монах

Авария с участием представителя церкви произошла в Псковской области. Лобовое столкновение двух иномарок привело к госпитализации одной пассажирки. Причиной опасного манёвра мог стать выпитый водителем алкоголь.

Как рассказала «Фонтанке» журналистка «Питер ТВ» Анастасия Царева, ДТП произошло 12 января в 00.30 в Великих Луках, на улице Фурманова. Вместе с девушкой в машине «Дэу Нексия» находились ещё три человека, в том числе её 43-летняя мать. Иномарка сбавила скорость перед поворотом, в этот момент на встречную полосу выскочила «Тойота Камри», автомобили столкнулись лоб в лоб.

Трое пассажиров «Дэу» отделались ушибами и синяками, маму же Анастасии МЧС «выпиливало» из машины. Женщину госпитализировали, медики диагностировали у неё повреждение таза. Пострадавшей требуется операция.

По словам Анастасии, очевидцы ДТП узнали в водителе «Тойоты Камри» служителя Свято-Вознесенского кафедрального собора, принявшего монашество. Во время аварии он был в нетрезвом состоянии, что и показал алкотестер.

«Обе машины перекрыли дорогу, и стало очень много народу собираться, потому что там никак не объехать. Многие стали его [водителя] узнавать. Он сам, когда оформляли документы, сказал, что он иеродиакон», — отметила Анастасия.

В управлении ГИБДД по Псковской области «Фонтанке» подтвердили информацию о том, что за рулём находился представитель церкви в нетрезвом состоянии. В отношении него составлены два административных протокола, по статьям 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 12.24. КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).