18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 67.08р
76.95р
16:21 15.01.2019
Расширенный поиск

Авто
15.01.2019 14:53
Печать

Медведев пересел на лимузин Aurus проекта «Кортеж». Фотодоказательство есть в соцсетях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным пересел на лимузин Aurus Senat  проекта «Кортеж». Его фотография опубликована 15 января в Twitter «Кремлевский пул РИА».

 

 

На новом лимузине премьер прибыл сегодня к зданию Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где проходит Гайдаровский форум, сообщает «Росбалт» со ссылкой на ТАСС.

«Поездка не первая, но председатель правительства начал использовать автомобиль в новом году. [Aurus] будет основной машиной», – цитирует агентство слова пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» показался публике в мае 2018 года: Владимир Путин приехал на нём на церемонию инаугурации из первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Сейчас президент использует Aurus как для перемещения по Москве, так и в ходе зарубежных визитов, а ещё катает на нём иностранных гостей.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Официальная премьера Aurus Senat состоялась на Московском автосалоне, который прошел в конце августа 2018 года. В марте 2019 года состоится европейский дебют модели на мотор-шоу в Женеве. В декабре на седаны начали принимать заказы.

Aurus – российская марка представительских автомобилей, разработанная по проекту «Единая модульная платформа», который больше известен под названием «Кортеж». Основная модель семейства – седан ЕМП-4123 – полностью называется Aurus Senat, лимузин 412311/41231SB – Aurus Senat Limousine, микроавтобус 4125 – Aurus Arsenal, внедорожник 4124 – Aurus Komendant. Проект реализует ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, выпускать автомобили планируется на заводе «Соллерс» в Татарстане. Часть деталей для проекта «Кортеж» были напечатаны на 3D-принтерах петербургской компании Additive Technology Group, принадлежащей предпринимателю Михаилу Скигину.

Всё семейство автомобилей оснащается гибридной силовой установкой: 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость «Сената» составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Привод у всех автомобилей ЕМП полный.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин Кей
15.01.2019 15:50

Смартфоны до 21 000 рублей на 2019 год

Смартфоны среднего и бюджетного ценового сегмента остаются наиболее популярными на рынке. КЕЙ собрал самые производительные смартфоны этих категорий, которые достойно смотрятся даже на фоне флагманов
Setl City
15.01.2019 13:22

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.
АО «Строительный трест»
15.01.2019 12:37

Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовый квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.