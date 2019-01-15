Медведев пересел на лимузин Aurus проекта «Кортеж». Фотодоказательство есть в соцсетях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным пересел на лимузин Aurus Senat проекта «Кортеж». Его фотография опубликована 15 января в Twitter «Кремлевский пул РИА».

В новом году и премьер Медведев пересел на отечественный лимузин pic.twitter.com/svWD8D6Djr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 января 2019 г.

На новом лимузине премьер прибыл сегодня к зданию Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где проходит Гайдаровский форум, сообщает «Росбалт» со ссылкой на ТАСС.

«Поездка не первая, но председатель правительства начал использовать автомобиль в новом году. [Aurus] будет основной машиной», – цитирует агентство слова пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» показался публике в мае 2018 года: Владимир Путин приехал на нём на церемонию инаугурации из первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Сейчас президент использует Aurus как для перемещения по Москве, так и в ходе зарубежных визитов, а ещё катает на нём иностранных гостей.

Официальная премьера Aurus Senat состоялась на Московском автосалоне, который прошел в конце августа 2018 года. В марте 2019 года состоится европейский дебют модели на мотор-шоу в Женеве. В декабре на седаны начали принимать заказы.

Aurus – российская марка представительских автомобилей, разработанная по проекту «Единая модульная платформа», который больше известен под названием «Кортеж». Основная модель семейства – седан ЕМП-4123 – полностью называется Aurus Senat, лимузин 412311/41231SB – Aurus Senat Limousine, микроавтобус 4125 – Aurus Arsenal, внедорожник 4124 – Aurus Komendant. Проект реализует ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, выпускать автомобили планируется на заводе «Соллерс» в Татарстане. Часть деталей для проекта «Кортеж» были напечатаны на 3D-принтерах петербургской компании Additive Technology Group, принадлежащей предпринимателю Михаилу Скигину.

Всё семейство автомобилей оснащается гибридной силовой установкой: 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость «Сената» составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Привод у всех автомобилей ЕМП полный.