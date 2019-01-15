В Киеве задержали подозреваемого в поджоге здания лавры

В столице Украины задержали подозреваемого в поджоге здания монастырского комплекса Киево-Печерской лавры. Им оказался бездомный. Об этом 15 января на странице в Facebook сообщает начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Пожар произошел из-за 24-летнего бездомного. Мужчина зашел в помещение в состоянии алкогольного опьянения и поджег матрасы, которые были в одной из комнат. По данным полиции, поджог не был связан с религиозными убеждениями.

За поджог задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, вечером 14 января около 16:17 по местному времени (17:17 мск. – Прим. ред.) загорелось двухэтажное здание, которое входит в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры. Оно было на реконструкции, при пожаре никто не пострадал. Пожар начался на 2-м этаже, где проводились реставрационные работы. Вскоре огонь распространился на крышу. Существовала угроза обвала перекрытий между 1 и 2 этажами. Площадь пожара достигла 400 кв. м. Спасатели начали снимать крышу здания, чтобы добраться до очага возгорания, а внутри начали разрушаться деревянные перекрытия между этажами. Пожар удалось ликвидировать в 20:07.