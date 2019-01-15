В Финляндии опровергли информацию о визите премьера Сипиля в Россию. Встрече с Медведевым помешают выборы

В канцелярии премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля заявили, что глава правительства Суоми в Россию в ближайшее время приехать не сможет, сообщает 15 января Ilta-Sanomat.

Накануне со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко о примерных датах приезда в РФ финского премьера для встречи с Дмитрием Медведевым сообщили, в частности, ТАСС и «Парламентская газета». Матвиенко заявила, что ответный визит ожидается в феврале – начале марта.

«Визит планировался как ответный после визита Медведева [в Хельсинки], но проблемы с расписанием и подготовка к предстоящим парламентским выборам [в Финляндии] не позволят Сипиля совершить поездку [в Россию]. Заявление Матвиенко можно объяснить тем, что перед визитом [председателя парламента Финляндии] Паулы Рисикко она получила материалы для встречи, которые по какой-то причине не были актуализированы», – пишет Ilta-Sanomat.

Главы кабминов России и Финляндии встречаются регулярно для обсуждения двусторонних отношений и международной повестки. В предыдущий раз Медведев и Сипиля провели переговоры 26 сентября в Хельсинки.

Парламентские выборы в Финляндии пройдут 14 апреля 2019 года.