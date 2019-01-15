Насте Рыбке и Алексу Лесли больше сидеть в Таиланде не придется. Они признали вину в организации нелегальных секс-тренингов

Суд в Таиланде приговорил обвиняемых в организации незаконных секс-тренингов Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Решение вынесено 15 января.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на РИА Новости, Настя Рыбка и Алекс Лесли признали себя виновными. Им и еще шести подсудимым, которые также признали вину, назначили девять месяцев реального лишения свободы, но этот срок все фигуранты дела уже отбыли.

Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде в феврале 2018 года за незаконное проведение секс-тренингов. Позже их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы. Ранее тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе.