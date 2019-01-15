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Насте Рыбке и Алексу Лесли больше сидеть в Таиланде не придется. Они признали вину в организации нелегальных секс-тренингов
Суд в Таиланде приговорил обвиняемых в организации незаконных секс-тренингов Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Решение вынесено 15 января.
Как пишет «Медиазона» со ссылкой на РИА Новости, Настя Рыбка и Алекс Лесли признали себя виновными. Им и еще шести подсудимым, которые также признали вину, назначили девять месяцев реального лишения свободы, но этот срок все фигуранты дела уже отбыли.
Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде в феврале 2018 года за незаконное проведение секс-тренингов. Позже их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы. Ранее тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе.
Справка:
Секс-скандал, получивший в народе название «рыбка-гейт» по псевдониму главной героини, начался с публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК обратил внимание общественности на видеоролики и фото из Инстаграма «девушки с пониженной социальной ответственностью», в которых фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и некогда вице-премьер РФ Сергей Приходько.
Дерипаска подал иск к Рыбке и секс-гуру Алексу Лесли в Усть-Лабинский суд по месту своей регистрации, который взыскал с обвиняемых по 500 тысяч рублей. Приходько после скандала ушел с поста вице-премьера и не получил должность в новом кабмине. Ему нашли место в аппарате правительства РФ.