Один триллион и четыреста сорок миллиардов рублей. Шойгу озвучил годовые траты российского бюджета на гособоронзаказ

Один триллион и четыреста сорок миллиардов рублей потратит госказна РФ на оборонный заказ 2019 года. Сумму озвучил глава МО РФ 15 января в Национальном центре управления обороной страны в ходе первого в наступившем году селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, Сергей Шойгу отметил: «Одним из приоритетных направлений нашей работы остаётся перевооружение армии и флота».

Как пояснил Шойгу, почти 71% этих средств пойдёт на серийные закупки новейших образцов, с тем чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%.

«В текущем году предстоит продолжить укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. В частности, перевооружить четыре полка на ракетный комплекс «Ярс», приступить к развёртыванию ракетного полка с новейшим комплексом «Авангард». Обеспечить выполнение планов по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир», оснащённый баллистическими ракетами «Булава», – пояснил министр обороны РФ.

Кроме того, по его словам, продолжится совершенствование систем управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы и предстоит завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных.

Как отметил Сергей Шойгу, в сфере материально-технического обеспечения необходимо продолжить строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.

Также требуется ввести в эксплуатацию более 4200 единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1500 современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

«Реализация этих первоочередных задач позволит поднять боевые возможности Вооружённых сил на более качественный уровень, гарантированно защищать национальные интересы государства», –– подчеркнул министр обороны.