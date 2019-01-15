Доброе дело
В Музее Анны Ахматовой покажут фильм об особых людях, которым удалось покинуть стены ПНИ
Что случается, когда люди с нарушениями ментального развития покидают ПНИ? Когда после многих лет жизни по расписанию и по указке человек делает первые самостоятельные шаги? И долог ли путь от общественных протестов и подброшенной в огород боевой гранаты до мирных соседских чаепитий? Об этом рассказывает документальный фильм «Дом на воле», премьера которого состоится 18 января в 18:30 в Фонтанном доме (Музей Анны Ахматовой).
Создатель картины Максим Якубсон – режиссёр-документалист и, по совместительству, один из социальных работников дома сопровождаемого проживания для людей с тяжёлой инвалидностью в деревне Раздолье Приозерского района Ленобласти. Этот дом был построен благотворительной организацией «Перспективы».
Сейчас здесь живут подопечные «Перспектив» – молодые люди, которые всю свою жизнь провели в казённых учреждениях за высокими заборами. Им с нуля приходилось учиться самым простым вещам и самостоятельности. О новой жизни бывших обитателей ПНИ и рассказывает кинолента.
На премьеру приглашаются все желающие. Однако организаторы просят подтвердить своё участие в официальном паблике мероприятия. После показа зрители смогут пообщаться с героями картины и задать вопросы президенту «Перспектив» Марии Островской.
Собранные на показе средства будут направлены на развитие проекта сопровождаемого проживания. Также проект «Раздолье» можно поддержать, отправив пожертвование.
Справка:
Благотворительная организация «Перспективы» основана в Петербурге в 1996 году. Деятельность «Перспектив» направлена на оказание помощи детям с тяжелыми формами инвалидности и их поддержку, когда они становятся взрослыми. Работа ведется в Детском доме-интернате №4 Павловска, в Психоневрологическом интернате №3 Петергофа, а также с семьями, в которых растут дети с нарушениями в развитии.