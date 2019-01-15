В Музее Анны Ахматовой покажут фильм об особых людях, которым удалось покинуть стены ПНИ

Что случается, когда люди с нарушениями ментального развития покидают ПНИ? Когда после многих лет жизни по расписанию и по указке человек делает первые самостоятельные шаги? И долог ли путь от общественных протестов и подброшенной в огород боевой гранаты до мирных соседских чаепитий? Об этом рассказывает документальный фильм «Дом на воле», премьера которого состоится 18 января в 18:30 в Фонтанном доме (Музей Анны Ахматовой).

Создатель картины Максим Якубсон – режиссёр-документалист и, по совместительству, один из социальных работников дома сопровождаемого проживания для людей с тяжёлой инвалидностью в деревне Раздолье Приозерского района Ленобласти. Этот дом был построен благотворительной организацией «Перспективы».

Сейчас здесь живут подопечные «Перспектив» – молодые люди, которые всю свою жизнь провели в казённых учреждениях за высокими заборами. Им с нуля приходилось учиться самым простым вещам и самостоятельности. О новой жизни бывших обитателей ПНИ и рассказывает кинолента.

На премьеру приглашаются все желающие. Однако организаторы просят подтвердить своё участие в официальном паблике мероприятия. После показа зрители смогут пообщаться с героями картины и задать вопросы президенту «Перспектив» Марии Островской.

Собранные на показе средства будут направлены на развитие проекта сопровождаемого проживания. Также проект «Раздолье» можно поддержать, отправив пожертвование.