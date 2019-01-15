Медведев на примере омлета доказал «необоснованно завышенное» количество требований к предпринимателям

Созданию конкурентоспособной деловой среды в РФ препятствует большое число требований к бизнесу, некоторые из которых являются рудиментом советских времен, считает премьер-министр страны.

«До сих пор количество обязательных требований, которые у нас предъявляются к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Только устанавливающих их нормативных актов — более 9 тысяч», – отметил Дмитрий Медведев во время своего выступления на Гайдаровском форуме 15 января в Москве.

По его мнению, некоторые из этих норм сейчас выглядят «забавно», например со времен СССР остался гост высоты смеси яиц при приготовлении омлета.

«Это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2–3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут. Иначе жарить нельзя», – рассказал премьер.

Снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требования – так задачу властей в этом отношении описал глава кабмина, рассказав, что даст поручение аппарату правительства подготовить дорожную карту.

«На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятными как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов», – резюмировал Дмитрий Медведев.