Премьер-министр РФ призвал не хоронить криптовалюты

Курс электронных валют за год показал большую волатильность, стоимость некоторых из них упала почти в пять раз. Однако отказываться от этого инструмента не стоит, необходимо наблюдать, что с ним произойдет в будущем, считает премьер-министр России.

«Это, конечно, не повод их [криптовалюты] хоронить. <...> Есть и светлые стороны, и темные стороны, как и в любом общественном явлении, в любом экономическом институте. И мы должны просто внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит», – заявил 15 января Дмитрий Медведев во время своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

И все же с момента форума в 2018 году, когда ожидания аналитиков в отношении криптовалюты были завышены, ситуация сильно изменилась, считает премьер-министр.

О том, что происходит на рынке криптовалют, читайте в тексте «Фонтанки».