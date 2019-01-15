Медведев обвинил США в попытке «перекроить архитектуру международной торговли»

Санкции, задержания топ-менеджеров компаний в других странах и переговоры с позиции силы набирают обороты в мировой торговле, уверен премьер-министр России.

«Ситуация выглядит гораздо более угрожающей и распространяется на разные страны», – заявил 15 января в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве Дмитрий Медведев.

По мнению главы кабмина, США пытаются «перекроить в своих интересах всю архитектуру международной торговли». Он напомнил слова бывшего министра финансов США Джона Кеннели: «Доллар — наша валюта, но это ваша проблема». Российский премьер уверен, что за полвека в этом вопросе ничего не изменилось.

«Справедливость этих слов мы понимаем», – заверил Медведев, напомнив, что Россия стала проводить больше операций в других валютах.

По словам премьер-министра, идея о дедолларизации получает импульс от действий Соединенных Штатов, а РФ лишь реагирует на «подобные аномалии».