Медведев обвинил США в попытке «перекроить архитектуру международной торговли»
Санкции, задержания топ-менеджеров компаний в других странах и переговоры с позиции силы набирают обороты в мировой торговле, уверен премьер-министр России.
«Ситуация выглядит гораздо более угрожающей и распространяется на разные страны», – заявил 15 января в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве Дмитрий Медведев.
По мнению главы кабмина, США пытаются «перекроить в своих интересах всю архитектуру международной торговли». Он напомнил слова бывшего министра финансов США Джона Кеннели: «Доллар — наша валюта, но это ваша проблема». Российский премьер уверен, что за полвека в этом вопросе ничего не изменилось.
«Справедливость этих слов мы понимаем», – заверил Медведев, напомнив, что Россия стала проводить больше операций в других валютах.
По словам премьер-министра, идея о дедолларизации получает импульс от действий Соединенных Штатов, а РФ лишь реагирует на «подобные аномалии».
Справка:
Гайдаровский форум - международная научно-практическая конференция в области экономики, которая в 2019 году состоится в 10 раз. Форум пройдет в Москве с 15 по 17 января. Тема этого года - «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». Для участия, по словам организаторов, зарегистрировались почти 17 тысяч человек, из которых 900 - это иностранные гости. Президент Владимир Путин назвал форум «авторитетной дискуссионной площадкой».