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15.01.2019 13:22
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Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.

Эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» уже открыл продажи в проекте. Это восьмиэтажный дом с закрытой придомовой территорией и подземным паркингом. На последних этажах разместятся просторные квартиры с террасами, откуда откроется уникальный вид на Малую Неву и вантовый мост через Петровский фарватер. Проект жилого комплекса подготовлен мастерской Евгения Герасимова. Ввод в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2022 года.

Setl City
Setl City

В непосредственной близости от нового проекта Setl City расположены яхт-клуб, спортивный комплекс, рестораны и кафе Крестовского острова и Петроградской стороны. ЖК отличается хорошей транспортной доступностью – связь с южной и северной частями города обеспечит неразводной мост Бетанкура и ЗСД.

Концепция ЖК «The ONE» – сочетание экологичных решений, рациональных планировок и уникального местоположения. Навесной вентилируемый фасад украсит натуральная керамика, а приток свежего воздуха в квартиры будет осуществляться через систему фильтрации в наружных стенах. Также в комплексе появится станция многоступенчатой очистки воды до состояния питьевой, благодаря чему жильцы смогут пить чистую воду прямо из-под крана.

В просторном зеленом дворе, закрытом для въезда автомобилей, разместятся детские площадки с безопасным покрытием и яркими игровыми городками. Рядом с комплексом, со стороны набережной, будет благоустроена зона отдыха с беседками и прогулочной аллеей, ведущей к воде. Setl City оборудует для жильцов террасу-солярий с деревянными каскадными настилами для отдыха и приема солнечных ванн. Возле Петровского проспекта компания оформит еще одну зеленую зону для отдыха и прогулок.

Setl City
Setl City

Представлены разнообразные планировки на любой вкус – от классических однокомнатных квартир до 4-комнатных евро-вариантов. 70% жилья составляют «интеллектуальные квартиры» с просторными кухнями-гостиными и нишами-гардеробными.

ЖК «The ONE» располагается в непосредственной близости от другого элитного жилого комплекса Setl City – «Петровский. Квартал на воде». На его территории ведется строительство детского сада на 160 мест, который планируется к вводу в эксплуатацию вместе с комплексом. Также на первом этаже дома на Петровском проспекте откроются люксовые магазины.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 

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