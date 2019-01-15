BMW 5-й и 7-й серий отзывают в России из-за опасных программных багов

ООО «БМВ РусландТрейдинг» объявило об отзыве почти семи сотен автомобилей BMW 5-й и 7-й серий. Причиной стали возможные ошибки в программном обеспечении, которые чреваты повреждениями двигателя.

Как сообщает 15 января пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 684 проданных с августа 2015 года по август 2018-го автомобиля BMW M550i xDrive и BMW 750i (Li) xDrive в кузовах G11, G12 и G30. Их программное обеспечение требует доработки, поскольку может содержать ошибки, которые «при специфических условиях эксплуатации» грозят повреждением двигателя внутреннего сгорания. А на некоторых машинах дефект может привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя.

В дилерских центрах на автомобилях, попавших под отзыв, выполнят программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Эта версия уже выпущена. Помимо этого, на всех машинах углубленно проверят состояние двигателя и определят необходимый ремонт.

Все работы выполнят бесплатно для владельцев.