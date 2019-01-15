Происшествия
Радикал метнул кастрюлю с краской в здание генконсульства РФ в Одессе, но попал в правоохранителей. Теперь его привлекут
Стали известны подробности утренних событий у здания российского консульства в Одессе на Гагаринском плато. Полусотня радикалов там устроила стычку с украинскими правоохранителями, защищавшими дипучреждение. Протестующие пытались добиться освобождения украинских моряков, задержанных погранслужбой РФ в Черном море у Керченского пролива 25 ноября прошлого года за нарушение госграницы.
Как 15 января сообщил советник главы областной полиции Руслан Форостяк в эфире "112 Украина", один из радикалов "пожелал протестовать путем метания ёмкости с краской в забор".
Правоохранители предупредили, что этого делать не следует, ведь у них есть приказ решительно пресекать любые действия, которые могут нанести вред имуществу дипмиссии. "Однако активист не отказался от своего намерения, швырнул кастрюлю с краской и попал не в дипучреждение, а в правоохранителей", – рассказал Форостяк, добавив, что нарушителя задержали и намерены привлечь к административной ответственности.
Всего, по его данным, в акции принимало участие около полусотни человек.
В пресс-службе полиции Одесской области рассказали, что задержанных всего двое. Помимо метателя краски, задержан ещё один человек – он пытался оттащить полицейских, тем самым мешая им исполнять их обязанности. Обоих доставили в отделение полиции.
Справка:
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.