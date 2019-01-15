В Финляндии ожидаются обильные снегопады, на дорогах будет скользко

Открыточные зимние пейзажи с небольшим снегом вскоре сменятся метелью.

Как сообщает Yle, в четверг через южные и центральные регионы Финляндии из Исландии придёт циклон, который принесёт с собой обильные осадки. С учётом потепления есть вероятность, что местами снег сменится дождём.

Метеорологический институт Финляндии предупреждает, что из-за метели ожидается неблагоприятная ситуация на дорогах. Помимо снега метеорологи обещают ветер. По прогнозам, в Хельсинки может выпасть до 20 см снега.

К выходным погода прояснится.

Напомним, 2 января из-за сильной снежной бури в Финляндии были перебои с движением транспорта, поезда между Хельсинки и Петербургом задерживались.